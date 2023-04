Lo spiraglio di una legge per il miglioramento genetico delle piante

Si dice che una rondine non faccia primavera, ma forse questa primavera potrebbe far arrivare una nuova rondine. Nel becco porta un simbolico ramo d’ulivo nella forma del disegno di legge 488 presentato dal senatore De Carlo (FdI). Se l’essenza del testo ora in discussione al Senato si tramutasse in legge, un quarto di secolo di scontri tra la comunità scientifica e la classe politica potrebbe trovare una via di dialogo. Nel 1998, da Alan Friedman, iniziai a dibattere con l’allora ministro Rosy Bindi sui progressi del miglioramento genetico in agricoltura, che già era rappresentato dai grafici pubblicitari quale presagio di danni sanitari e ambientali. Rispetto ad allora, il ddl De Carlo compie un’inversione di 1.260 gradi, ossia di tre giri e mezzo. Il testo propone di riaprire le sperimentazioni all’aperto di piante migliorate, mai vietate in teoria, ma sempre bloccate nei fatti dal 2006 dalle leggi del duo verde-nero Pecoraro Scanio-Alemanno. Il testo ribalta quanto legiferato vent’anni fa: stabilisce dei tempi certi per le autorizzazioni a sperimentare. I testi del duo verde-nero non hanno ancora le norme tecniche per consentire la sperimentazione scientifica: leggi silenzio-dissenso. Il ddl 488 è invece una bozza da silenzio-assenso: fissa una scansione dei tempi, non parte dal presagio di un’epidemia o un cataclisma, si prefigge la riduzione dell’uso di agrofarmaci evitabili, spinge alla lotta ai cambiamenti climatici, esorta ad adeguare le coltivazioni alle già mutate condizioni ambientali, riconosce il rischio di far accumulare al paese definitivi ritardi nelle produzioni agricole nazionali, teme il rischio che senza miglioramento genetico dovremo ancora aumentare le importazioni di costose derrate alimentari, vede il potenziale danno per l’imprenditoria nazionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE