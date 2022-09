Carri armati sulla Luna

Secondo tentativo. Dopo il problema al motore della scorsa settimana che aveva costretto a un rinvio, la Nasa ci riprova: potrebbe partire oggi la missione Artemis, cioè il ritorno sulla Luna dell’America e delle agenzie spaziali alleate, dal Canada all’Esa europea. La nuova Corsa allo spazio, la competizione tra la coalizione occidentale e quella delle autocrazie, Cina e Russia, non è partita benissimo e per le stesse ragioni di qualche decennio fa: mentre Pechino e Mosca evitano di pubblicizzare gli impedimenti, i passi falsi o gli errori, a Washington è tutto il contrario. Dal punto di vista scientifico potrebbe perfino essere trascurabile: “Hai il razzo che hai progettato, e poi hai il razzo che hai effettivamente costruito. E serve un po’ di tempo per capire come funziona davvero il secondo”, ha scritto su Twitter dopo il primo rinvio della missione Artemis l’astrofisico Jonathan McDowell.

