Il razzo alto 98 metri decollerà dal Kennedy Space Center in Florida alle 12:30 italiane

La Nasa sta per tornare sulla Luna con Artemis I. La diretta video

Tempo permettendo, oggi si realizzerà il primo passo della nuova corsa allo spazio. Alle 12:30 di oggi (ora italiana), dal Kennedy Space Center in Florida, è in programma la prima finestra di lancio con il possibile via libera alla partenza di Artemis I (senza astronauti a bordo).

Dopo oltre mezzo secolo, l'agenzia spaziale americana punta a riportare l'essere umano sull'unico satellite naturale della Terra. La missione "Artemide" (dalla dea greca della caccia, sorella di Apollo che diede il nome alla storica missione) vuole raggiungere l'obiettivo entro il 2025, con un finanziamento complessivo di 93 miliardi di dollari. Lo scopo principale del programma sarà creare un villaggio sostenibile sulla Luna. La tappa successiva sarà Marte. Su queste pagine, avevamo ricordato l'importante ruolo italiano in Artemis

La riconquista della Luna inizia oggi.