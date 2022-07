La costituzionalista Ginevra Feroni vuole un dibattito sui vaccini che c'è già

“Mi chiedo come sia possibile che non si sia ancora aperto nel Paese un dibattito ufficiale, laico e trasparente, sugli effetti avversi da vaccino. La scienza come ‘Verbum’ è un ossimoro. Essa cresce e si nutre proprio di dubbio e di confronto”. Questo il tweet pubblicato oggi da Ginevra Cerrina Feroni, costituzionalista dell’Università di Firenze e vice presidente dell’autorità garante della privacy. Parafrasando Roberto Benigni ne “La vita è bella” verrebbe da risponderle: “Buongiorno principessa!”. Un dibattito sul tema degli eventi avversi dei vaccini è stato aperto contestualmente all’approvazione degli stessi da parte degli enti regolatori. Nel corso dell’intera campagna vaccinale a livello europeo l’Ema ha provveduto a pubblicare periodici report mensili sulla sicurezza dei vaccini rendendo noti gli effetti avversi segnalati. In parallelo poi, la stessa agenzia europea del farmaco ha costantemente portato avanti in maniera trasparente approfondimenti su specifiche problematiche segnalate a seguito dei vaccini per provarne a stabilire l’eventuale nesso causale.

