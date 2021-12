Nobel per la Fisica, la premiazione di Giorgio Parisi alla Sapienza. La diretta

Non al Konserthuset di Stoccolma, come di consueto, ma presso l’istituzione in cui lavorano i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti. A causa delle preoccupazioni legate alla persistenza del virus, per la seconda volta la cerimonia di conferimento dei premi Nobel è costretta a spostarsi dalla Svezia.

Per trasferirsi, in questo caso, nella cornice dell’Aula Magna dell’Università La Sapienza, dove Giorgio Parisi, ordinario di Fisica teorica nel dipartimento dell'ateneo romano, riceverà questo pomeriggio la medaglia e il diploma, simboli del prestigioso riconoscimento vinto lo scorso 5 ottobre per merito dei suoi studi sui sistemi complessi, dalle mani dell’ambasciatore del paese scandinavo in Italia, Jan Björklund.

La premiazione sarà aperta da un breve discorso d’introduzione di Enzo Marinari, collega del docente. Renderanno omaggio allo studioso dal palco la ministra per l’Università e la ricerca. Maria Cristina Messa. e la rettrice dell’università, Antonella Polimeni. E’ prevista la presenza in platea della presidente del Cnr. Maria Chiara Carrozza. e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La musica di un quartetto d’archi accompagnerà l’assegnazione durante la sua durata, un’ora in tutto.

Ai giornalisti, il fisico ha fatto sapere di voler dedicare il premio alla memoria di Nicola Cabibbo, suo maestro, che avrebbe potuto vincerlo già nel 2008.