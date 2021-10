Quanti benefici schiaffi agli ingegneri del disordine

Se non ci fosse stato un premio Nobel di mezzo, si potrebbe dire che il momento storico che sta vivendo l’Europa, e non solo l’Italia, è un momento tipico di quelle fasi in cui improvvisamente i nodi vengono al pettine. Siccome però c’è di mezzo un Nobel, anche italiano, un Nobel che ha ottenuto un riconoscimento importante anche per il modo in cui è riuscito, nel campo della fisica, a dare un ordine al disordine e a governare la complessità, potremmo dire che il momento storico che sta vivendo l’Europa, e non solo l’Italia, è un momento Parisi (nel senso di Giorgio). Un momento in cui, per capirci, non solo i nodi vengono al pettine ma in cui tutti coloro che hanno provato ad alimentare il disordine nelle nostre vite, e nelle nostre democrazie, sono stati fragorosamente spinti a più miti consigli. Naturalmente parliamo di qualcosa di più importante del caso Boccassini, niente male scoprire che un pm che ha dedicato la vita a guardare nel buco della serratura di Berlusconi non fa una grande figura quando si guarda nel buco della sua serratura.

