Il Corriere gioca con i sofismi di Stella sul caso Gratteri

Dopo circa due settimane dalla denuncia del Foglio, sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella interviene sul caso Gratteri. Ovvero sulla prefazione del procuratore di Catanzaro al libro complottista sul Covid scritto dal medico Pasquale Bacco e dal magistrato Angelo Giorgianni, teorici di una cospirazione delle élite mondiali che ha lo scopo di attuare un golpe globale attraverso la “falsa pandemia”. La posizione di Stella sulla vicenda è, però, abbastanza singolare. Perché riesce al contempo a redarguire prima Gratteri e poi il Foglio, oltre che a condannare Bacco e Giorgianni pur riabilitando – almeno in parte – il libro da loro scritto. Insomma, non bastano la botte e il cerchio per quanti colpi vengono distribuiti. Il procuratore di Catanzaro è quello che ne esce meglio, se la cava con un rimprovero: “Nicola Gratteri l’ha combinata grossa – scrive Stella –. Si possono fare prefazioni ai libri (con quel titolo poi! Strage di Stato) senza averli letti? E sdoganare nel pieno di una pandemia in corso che ha fatto quasi tre milioni di morti?”. Nonostante nella prefazione Gratteri elogi il contenuto del libro, nella sua domanda retorica Stella dà per scontato che il magistrato calabrese non abbia letto il libro. Ma non si sa su quali basi possa fare un’assunzione del genere.

