Ho avuto quel lotto di AstraZeneca

È scienza, non democrazia. Cronaca di una follia collettiva testata sulla mia pelle

Ho ricevuto il vaccino, in quanto docente, secondo le indicazioni della mia regione, il Piemonte. È successo il 7 marzo, giorno in cui ho visto inoculare nel mio corpo un cocktail di migliaia di ore di lavoro di ricercatori, coraggio dei primi volontari, nervosismo di chi attendeva un risultato, gioia di chi avrà urlato al comparire di un dato su un computer. Dopo l’iniezione, mi è venuto spontaneo ringraziare uno per uno i medici, gli infermieri, i volontari della protezione civile. “Grazie a lei di essersi vaccinato” mi ha risposto un medico. Ho sorriso, ero io a ricevere un regalo.