Berlino impone all'Ue cautela. Alla fiducia sul vaccino chi ci pensa?

L’Unione europea ha vissuto il suo momento Deauville sui vaccini, quando lunedì Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi hanno deciso in modo concordato di sospendere la somministrazione di AstraZeneca, nonostante il parere favorevole dell’Agenzia europea per i medicinali su questo vaccino perché i benefici superano i rischi. Deauville fu la passeggiata di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy che segnò l’avvio del contagio della crisi del debito sovrano nella zona euro. Il 18 ottobre del 2010 a Lussemburgo l’Eurogruppo e la Bce stavano preparando un secondo salvataggio della Grecia. Quello stesso giorno la cancelliera tedesca e il presidente francese a Deauville annunciarono un accordo politico a due che prese tutti in contropiede: nei futuri salvataggi gli investitori privati avrebbero subìto perdite. Il debito pubblico non poteva essere più considerato sicuro. Gli spread di Irlanda, Portogallo, Spagna e Italia si misero a salire. Il nervosismo degli investitori si trasformò in panico nel 2011. L’effetto psicologico durò fino al “whatever it takes” del 2012.

