Le vie della Cina sono infinite

Quando nel 2015 gli scienziati della Sun Yat-sen University di Guangzhou, in Cina, hanno usato per la prima volta la tecnologia Crispr sugli embrioni umani, la comunità scientifica occidentale, ma anche l’opinione pubblica, si è espressa in modo molto critico: la modifica del genoma umano è un passo troppo grande da fare, non si può andare avanti senza una adeguata riflessione etica. Perché la tecnica Crispr potrebbe consentire di ereditare il genoma modificato, ma appunto, non ha limiti di applicazione:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.