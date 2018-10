Chi sono i nuovi Nobel per la medicina

Il premio Nobel per la medicina 2018 è stato assegnato all'americano James Allison e al giapponese Tasuku Honjo per la loro "scoperta di una terapia per il cancro". "Stimolando la capacità del nostro sistema immunitario di attaccare le cellule tumorali – si legge sull'account Twitter del Nobel – i vincitori del premio di quest'anno hanno stabilito un principio completamente nuovo per la terapia del cancro". "Tali immunoterapie tumorali hanno rivoluzionato il trattamento di alcuni tipi di tumore: in alcuni pazienti i tumori precedentemente non trattabili si sono ridotti quasi a nulla", scrive la rivista Science Mag.

Allison, docente dell'Università del Texas, e Honjo, professore all'Università di Kyoto, per lo stesso studio avevano già vinto nel 2014 il Tang Prize, la versione asiatica del Nobel. La ricerca sugli inibitori del checkpoint immunitario è incentrata sulle proteine prodotte da alcune cellule del sistema immunitario, così come da alcune cellule tumorali, che possono bloccare le difese naturali del corpo dall'uccidere le cellule tumorali. La terapia è progettata per rimuovere questa proteina "freno" e consentire al sistema immunitario di agire più rapidamente contro il cancro.

This year’s #NobelPrize constitutes a landmark in our fight against cancer. The discovery made by the two Medicine Laureates takes advantage of the immune system’s ability to attack cancer cells by releasing the brakes on immune cells. pic.twitter.com/2mppP3NT19 — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 ottobre 2018

I due immunologi, che hanno sempre lavorato separatamente, divideranno i nove milioni di corone svedesi (870.000 euro) del premio che sarà consegnato loro durante la cerimonia in programma il 10 dicembre 2018 a Stoccolma.

