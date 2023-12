Bonus vaccino: basta rompere le palle allo stato

Si sa cos’è il Covid, si sa che è in giro la quinta dose, ottima e abbondante. I siti funzionano, anche i centri e le prenotazioni. Chi ha detto che le cose non vanno? Ma perché siamo diventati così masochisti?

Ci vorrebbe forse un Superbonus al 110 per cento per la nuova campagna vaccinale. Uno va, si vaccina e lo stato gli paga una tantum il costo del vaccino aumentato di dieci punti percentuali. Poi Giorgetti e l’Eurostat e Gentiloni in qualche modo faranno. La moneta deve girare, come sta imparando a sue spese perfino la Germania con i suoi bilanci fino a ieri immuni da debito ovvero colpa. Poi direi, in combutta con Meloni, Fazzolari e gli altri ardenti propugnatori di deroghe e proroghe del famoso Superbone, direi: aridatece Conte, Speranza e magari anche Fraccaro.