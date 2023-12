La campagna vaccinale è un disastro

La campagna vaccinale contro il Covid a oggi può definirsi a tutti gli effetti un flop. A poco sembrano essere serviti al momento gli spot e la campagna di comunicazione realizzati dal ministero della Salute. Le prime dosi dei nuovi vaccini aggiornati sono arrivate in Italia lo scorso 25 settembre. Stando all’ultimo aggiornamento reso disponibile dal ministero della Salute, lo scorso 30 novembre, a un mese circa dall’avvio, erano state somministrate complessivamente 1.042.541 dosi. Dopo un picco di circa 203 mila vaccinazioni settimanali, raggiunto nella settimana 10-16 novembre, si è assistito a un graduale ma costante calo nel numero delle somministrazioni. Tutto questo nonostante la crescita dei casi di Covid registrati e l’aumento delle ospedalizzazioni e dei decessi. A rischiare, come è noto ormai da tempo, sono soprattutto i più fragili, sia per malattie pregresse che per età avanzata. Proprio per questo deve suonare un campanello d’allarme per il dato riguardante le coperture vaccinali per gli over 80. Tra i più anziani e quindi più suscettibili a ricoveri e decessi, in media a livello nazionale solo il 7,4 per cento ha ricevuto il terzo richiamo booster con un’ampia divergenza a livello regionale che spazia dallo 0 per cento dell’Abruzzo al 17 per cento della Toscana. In ben 15 regioni non si è raggiunto l’obiettivo minimo del 10 per cento delle coperture per le fasce d’età più anziane. E, in quasi tutto il Meridione, i tassi vaccinali sono prossimi allo zero. Eppure i dati sul Covid non lasciano tranquilli. Nel mese di novembre, infatti, il numero dei nuovi casi settimanali è cresciuto del 94,3 per cento. Nello stesso lasso di tempo, anche i ricoveri in area medica sono aumentati del 58,1 per cento, passando da 3.632 fino a 5.741. Quelli in terapia intensiva sono saliti del 71,7 per cento, pur mantenendosi in numeri ampiamente gestibili, passando da 99 a 170 posti letto occupati. La quasi totalità degli 881 decessi registrati per Covid ha riguardato proprio la fascia over 80.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE