Scatta il week end dei regali tra inflazione e post Covid

Iniziano i fine settimana di shopping per i milanesi prendono il via con l'Artigianato in Fiera. Ma Sala avverte: "Sarà un Natale di fatica, perché obiettivamente i salari reali, in questi anni, sono scesi"

I regali di Natale per i lombardi (i milanesi in particolare) iniziano ufficialmente – trolley al seguito – con l’Artigiano in Fiera, che abbraccia le festività di Sant’Ambrogio, per arrivare fino a domenica 10 dicembre. La manifestazione, ideata da Antonio Intiglietta, ha sorpassato da tempo gli "Oh bej! Oh bej!" tristemente abbandonati a un declino inspiegabile (da parte di amministratori e commercianti), vuoi per offerta (2.550 espositori, 600 nuovi da 86 paesi del mondo) che per praticità (la Fiera di Milano). Ma quest’anno, dopo l’euforia post Covid dello scorso anno, l’inflazione farà tenere d’occhio il portafoglio.