Adesso anche Speranza pensa a superare il sistema dei colori

"Nelle prossime ore un tavolo tecnico", annuncia il ministro. Ma è tutto lo stato maggiore della Sanità ad aprire alla semplificazione. "Una riconsiderazione è nella logica delle cose", dice Locatelli. E per i sottogretari Sileri e Costa presto saranno rivisti anche quarantena e bollettino. Il nuovo decreto: per i servizi essenziali non servirà il green pass base