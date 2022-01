La trattativa Salute-regioni può far saltare il sistema “a colori”

Potrebbe essere sempre più difficile in futuro vedere un passaggio in zona arancione delle regioni. Una bozza di circolare predisposta dal direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, ancora non protocollata né inviata alle regioni, accoglie in parte le richieste avanzate in questi ultimi giorni dai governatori. Qui infatti si spiega che, qualora il paziente risultato positivo al momento di accedere in ospedale venga ricoverato in isolamento nel reparto di afferenza della patologia per la quale si rende necessario il ricovero, pur restando tracciato come “caso”, non verrà conteggiato tra i ricoveri di area medica Covid. A ogni modo nella bozza si sottolinea che dovrà essere sempre garantito il principio di separazione di percorsi e sicurezza dei pazienti. Inoltre, il flusso giornaliero aggregato sarà quindi aggiornato con un nuovo campo “n. pazienti Covid ricoverati per cause diverse”. Fino ad allora i dati afferenti a questi casi andranno inseriti nel campo “Note generali”. Si tratta, insomma, di un tentativo di distinguere i ricoveri per Covid dai ricoveri per altri motivi di persone positive ma magari asintomatiche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE