Il sistema dei colori delle regioni va rivisto, dice il sottosegretario alla Salute

“L'Italia ‘a colori’ è stato, certamente, un sistema utile", ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Ma "sull’Italia ‘a colori’ penso che una riflessione possa essere assolutamente fatta: di fronte a un popolo italiano che per il 90 per cento si è vaccinato, credo che dobbiamo dare delle prospettive ai cittadini”, afferma il sottosegretario. Peraltro è stato un sistema condiviso con le regioni e, a questo proposito, credo che sia fondamentale continuare in questo percorso condiviso. Ricordo che le cose nel nostro paese, anche in merito alla campagna vaccinale, hanno iniziato a funzionare quando c’è stato un allineamento fra il territorio e lo stato, quindi dobbiamo proseguire in questo spirito".

E per la scuola, secondo Costa “l’obiettivo fondamentale" è quello di restare in presenza. "Rappresenta anche un segnale per il paese. Chiudere le scuole significa rimboccare un percorso che può riportare alla chiusura del Paese, e come Governo vogliamo andare esattamente nella situazione contraria. Dobbiamo garantire la scuola in presenza, ed anche sotto questo aspetto credo che dobbiamo cercare di semplificare le regole e le norme di accesso: non possiamo non considerare, ad esempio, che per la fascia 12-19 anni, quindi dalle scuole medie a salire, l’80 per cento dei ragazzi è vaccinato. Questo non può non fare la differenza. Sono per tenere in classe tutti coloro che si sono vaccinati”.