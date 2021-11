Voglia di scienza. Così la pandemia ha fatto diventare la medicina un bar sport

In diversi ambienti va di moda dire che la scienza non è democratica perché i fatti non si decidono a maggioranza. Anche durante la pandemia abbiamo ascoltato affermazioni volte a suggerirci che di fronte al virus dovevamo mettere le decisioni nelle mani degli esperti, che conoscono “come stanno le cose”, sospendendo al contrario le nostre astratte istanze di libertà. Almeno due sono i problemi. La democrazia liberale non si riduce al principio di maggioranza, ma riguarda anche regole e procedure dello Stato di diritto. Simmetricamente, la scienza stabilisce cosa sia un fatto a valle di complessi processi di controllo, dove non tutti gli scienziati possono essere d’accordo, ma se la larga maggioranza ritiene validi i risultati di un esperimento quei fatti possono diventare un presupposto per finanziare nuove ricerche, entrare nei manuali o venir usati come prove in una perizia legale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE