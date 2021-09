Puntare sulla scienza contro le fake news

L’informazione astrusa e incontrollata, sui social ma non solo, alimenta i dubbi. Come accompagnare gli indecisi al vaccino

Poteva sembrare, in tema di vaccini, che il divario riguardasse solo chi è pro e chi è contro, ma appare evidente, e il tema è emerso in maniera lampante soprattutto nelle ultime settimane, come tra queste due fasce si collochi quella di tutte le persone, e sono molte, che non si identificano né nell’uno né nell’altro gruppo ma che hanno una serie di dubbi rispetto all’idea di vaccinarsi. E con la quale occorre dialogare.