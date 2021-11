Dalla Germania ai Paesi Bassi altri (mini) lockdown dei non vaccinati

Aumentano i contagi in Europa. Ecco i paesi che tornano a richiudersi per fronteggiare la pandemia

Dopo l'Austria che potrebbe introdurlo nei prossimi giorni in tutto il paese, anche Germania e Paesi Bassi stanno pensando a forme di mini-lockdown solo per i non vaccinati per far fronte all'aumento dei contagi di Covid-19 e alle pressioni sul servizio sanitario. Olaf Scholz, favorito per entrare alla cancelleria a Berlino, ieri ha spiegato che la coalizione semaforo è favorevole a usare la regola delle 2G (il Green pass unicamente per vaccinati e guariti, e non più per chi ha un tampone negativo) per l'accesso ai locali pubblici, ai musei e alle palestre.

La Germania ieri ha registrato per la prima volta dall'inizio della pandemia più di 50 mila contagi. Nei Paesi Bassi, oltre alle restrizioni per i non vaccinati, il governo di Mark Rutte potrebbe seguire il consiglio del comitato tecnico sul Covid-19 e introdurre un lockdown parziale per due settimane con la chiusura di teatri e cinema e orari ridotti per bar e ristoranti. Nel frattempo a Vienna il cancelliere Alexander Schallenberg ha ribadito di essere “a pochi giorni dall'imporre un lockdown sulle persone non-vaccinate".