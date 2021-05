Caro Figliuolo, qualcosa non torna

Quando il Foglio suggerì a Francesco Paolo Figliuolo di non sbilanciarsi nel promettere mezzo milione di vaccinazioni al giorno non era certo per “lo spavento” pacifista circa la sua divisa di generale degli alpini, ancora meno per nostalgia della precedente gestione del commissario Domenico Arcuri. Il problema era, ed è, che dopo le promesse ci si aspetta immediato riscontro e coerenza. Fino a due giorni fa il mezzo milione di dosi è stato raggiunto solo due volte, il 29 e 30 aprile. Poi si è rimasti largamente al di sotto: il 5 maggio (il consuntivo di ieri non è ancora disponibile) le vaccinazioni sono state 411.275. Ma ciò che è ancora più controverso arriva da una nuova mutazione del piano vaccinale: non più criterio anagrafico ma il ritorno a una miriade di deroghe, anche a macchia di leopardo geografica come “le piccole isole” ma anche con il ripristino delle categorie, a partire dagli insegnanti.

