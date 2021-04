Covid, migliorano incidenza e Rt (sotto 1). Zaia: "Veneto in arancione"

Secondo la cabina di regia l'epidemia rallenta lentamente, ma preoccupa l'occupazione delle terapie intensive. In bilico Marche e Trento, nessun cambio di colore tra le altre regioni

Sono numeri in chiaro scuro quelli che arrivano dal monitoraggio del venerdì condotto dalla cabina di regia per l'emergenza Covid: l'epidemia rallenta, seppur molto lentamente, e rispetto a una settimana fa calano l'incidenza e l'Rt medio, mentre aumentano i numeri relativi all'occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri, che superano le soglie critiche. È sulla base di queste evidenze che il ministro della Salute Roberto Speranza, al termine della consueta riunione con i gli esperti dell'Istituto superiore di sanità, firmerà le nuove ordinanze che stabiliranno il colore delle regioni: al vaglio la posizione del Veneto, che secondo quanto annunciato dal presidente Luca Zaia dovrebbe diventare arancione. Da valutare la posizione di Marche e provincia autonoma di Trento. Per il resto non dovrebbero esserci novità, le regioni resteranno nello stato attuale.

I dati del monitoraggio della Cabina di Regia

Continua a scendere l'incidenza del contagio che oggi si attesta a 232,7 ogni 100.000 abitanti, una settimana fa il dato arrivava a 240,3. Una situazione che continua a preoccupare, bel lontana dai 50 casi ogni 100.000 che, come si legge sulla nota dell' Iss, "permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti". In miglioramento anche l'Rt medio, calcolato sui casi sintomatici, che scende sotto l'1: siamo a 0,98, una settimana fa era 1,08.

Più allarmante la situazione sul fronte ospedaliero, dove i numeri sono in crescita e le soglie critiche ampiamente superate: il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 41 per cento, 11 punti percentuali al di sopra del livello di guardia, mentre le aree mediche a livello nazionale risultano occupate al 44 per cento (la soglia critica è il 40 per cento). In generale, ricostruisce ancora l'Iss, tra regioni e province autonome, sono ben 14 le aree che superano i livelli d'allerta, due in più di una settimana fa.

Veneto forse in arancione, nessun cambio tra le altre regioni

"Saremo in zona arancione, ne ho parlato con il ministro Speranza", ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, aggiungendo che "si tratta ora di capire se da martedì o mercoledì". In questo caso, "aprono gli asili nido, tutte le strutture per la fascia d'eta' 0-6, le elementari, le medie e le superiori al 50% in presenza. Questo almeno al 30 aprile poi speriamo di andare a regime", ha concluso il leghista. In ogni caso la decisione definitiva dovrà arrivare questo pomeriggio per mano del ministro Speranza. Migliorano le condizioni di Marche e provincia autonoma di Trento, che avrebbero dati da zona arancione, ma mancano alla condizione stabilita dal governo secondo cui per allentare le restrizioni bisogna presentare un trend positivo per due settimane consecutive. Anche su questo, l'ultima parola spetterà all'ordinanza del ministero della Salute.

Con ogni probabilità tutte le altre regioni, invece, si ritroveranno dopo Pasqua nella stessa situazione di oggi. La Campania, che pure nei giorni scorsi aveva sperato nella promozione in arancione, dovrebbe invece restare rossa, a causa di un Rt superiore a 1,25. Stesso destino per la Calabria.



In attesa del responso definitivo su Veneto, Marche e Trento, martedì 6 aprile l'Italia sarà così divisa: in rosso, Emilia-Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta. Arancioni: Sicilia, Sardegna, Umbria, Molise, Basilicata, Lazio, Abruzzo, e provincia autonoma di Bolzano.