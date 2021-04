Lo scudo giuridico per chi vaccina è uno scudo a metà

Con l’approvazione del decreto Covid arriva lo scudo giuridico per i vaccinatori. Il governo porta così a casa il minimo indispensabile e lascia frustrate le attese degli operatori sanitari che si aspettavano un intervento ben più ampio, rivolto a tutti gli operatori del settore e che, soprattutto, si estendesse all’intero periodo di gestione della pandemia. Una delusione alla quale lo stesso ministro Speranza ha voluto rispondere quasi in diretta annunciando, dopo il Consiglio dei ministri, il via libera del governo a modifiche parlamentari che vadano in questa direzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni