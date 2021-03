I nuovi colori delle regioni: Lazio verso l'arancione e Valle d'Aosta in rosso

Domani le valutazioni della Cabina di regia: praticamente certi due cambi, mentre sono in bilico Toscana e Veneto che potrebbero subire ulteriori restrizioni. Calano contagi e decessi ma per Gimbe "peggiora la situazione sul versante ospedaliero"

Da lunedì l'Italia potrebbe diventare ancora più rossa, con la Valle d'Aosta, oggi arancione, che dovrà imporre ulteriori restrizioni e raggiungere così Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, Marche, Campania e Provincia autonoma di Trento. Restano in bilico Veneto e Toscana mentre il Lazio dovrebbe essere promosso in arancione. Come di consueto, la decisione definitiva arriverà domani quando la Cabina di regia si riunirà per analizzare l'andamento della pandemia sulla base dei dati che le regioni stanno trasferendo. Poi il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze per la settimana che porta a Pasqua: con l'indice del contagio in lieve miglioramento, è l'incidenza a preoccupare, insieme al peggioramento degli indicatori ospedalieri.

Pubblicità

Chi cambia colore: Valle d'Aosta e Lazio

La Valle d'Aosta, già a rischio una settimana fa, diventerà con tutta probabilità rossa: qui i contagi registrati sono oltre 270 ogni 100 mila abitanti, una cifra che supera abbondantemente la soglia prevista dal governo per la attuare le restrizioni più forti (25o). Destino inverso quello del Lazio, dove le due settimane di lockdown hanno prodotto gli effetti sperati e, dopo aver praticamente concluso la prima fase della vaccinazione degli over 80, si appresta ad allentare le misure. Secondo gli ultimi rilevamenti, in regione l'Rt è calcolato intorno all'1, ben al di sotto dell'1,25 che vale la zona rossa, e anche le proiezioni sull'incidenza settimanale danno indicazioni positive (dovrebbero attestarsi entro la soglia di 250). La stessa che preoccupa Toscana e Veneto, oggi arancioni, ma molto vicine al numero limite. Intanto in Puglia, che ha visto crescere i contagi nell'ultima settimana del 15,7 per cento, è in arrivo la zona rossa rafforzata, voluta dal presidente di regione Michele Emiliano, che nelle prossime ore dovrebbe con un'ordinanza imporre la chiusura totale delle attività per questa domenica, e imporre una restrizione agli orari, chiusura entro le 18, per gli esercizi non alimentari.

L'ultimo decreto

Il premier Mario Draghi sta in queste ora valutando se e in che misura prolungare il decreto attualmente in vigore, e che sarà operativo fino al 6 aprile. In base alle attuali misure tutta l'Italia sarà zona rossa nel weekend di Pasqua, sul modello applicato già nelle festività natalizie e con la possibilità per i cittadini di fare visita a parenti o congiunti una volta al giorno, all'interno della regione. Sempre fino a Pasqua sono "sospese" le zone gialle, una decisione che potrebbe comunque essere prolungata.

Calano i contagi e i decessi ma preoccupano i ricoveri: il monitoraggio Gimbe

Nella settimana che va dal 17 al 23 marzo, si registrano circa 7mila casi in meno (erano 157.677, sono 150.933 oggi) rispetto alla settimana precedente; diminuiscono anche i decessi (da 2522 a 2327), mentre sono in rialzo i dati relativi ai ricoveri con sintomi (28.428 invece di 26.098) e quelli che riguardano le terapie intensive (3.546 rispetto a 3.256). È quanto riferisce la Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio indipendente pubblicato questa mattina. Da un lato, dunque, emergono gli effetti positivi delle ultime restrizioni, e infatti per il presidente della fondazione, Nino Cartabellotta, "nel pieno della terza ondata si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l'incremento percentuale dei nuovi casi". Ma, dall'altro, preoccupano le strutture sanitarie, come si apprende dalle parole di Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari di Gimbe, secondo cui "nonostante la lieve flessione della curva dei contagi peggiora la situazione sul versante ospedaliero, anche perche' la terza ondata e' partita da un 'altopiano' molto elevato di posti letto occupati". A livello nazionale entrambe le soglie di allerta riguardanti l'occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in area medica (40 per cento) e in terapia intensiva (30) sono superate e arrivano rispettivamente al 43 e al 39 per cento.