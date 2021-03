Oltre i vaccini. Salvare i medici dal nuovo populismo giudiziario

Con l’arrivo della nuova ondata e con la campagna vaccinale in atto, per il personale sanitario torna anche il rischio di inchieste giudiziarie per i decessi legati al Covid-19. Occorre una tutela legislativa per chi opera sul campo

Con l’arrivo della nuova ondata della pandemia, per medici e operatori sanitari torna anche la paura di una nuova ondata di inchieste giudiziarie nei loro confronti per i decessi legati al Covid-19. Stavolta, rispetto alla prima fase dell’emergenza, a preoccupare sono anche le vaccinazioni. In seguito ai due decessi “sospetti” avvenuti in Sicilia dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca (ancora non è stato individuato alcun nesso causale tra le vaccinazioni e i decessi), la magistratura ha aperto inchieste per omicidio colposo nei confronti dei soggetti coinvolti nell’intera catena di distribuzione e somministrazione dei vaccini, dalla società produttrice al personale sanitario che li ha inoculati. Atto dovuto, si dirà, ma che basta ad alimentare i timori della classe medica.