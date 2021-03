Due morti sospette ma è presto per dare la colpa al vaccino

Fanno discutere in queste ore i casi di eventi tromboembolici osservati in persone che si erano appena vaccinate con il prodotto di AstraZeneca. Si tratta di quattro casi in Austria (di cui uno letale) e di tre in Italia, di cui due letali, successivi all’uso di due diversi lotti di vaccino.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni