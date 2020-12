La rincorsa, in affanno, sulla distribuzione del vaccino

Il V-day del 27 dicembre, con l’incredibile avvio della campagna di vaccinazione anti Covid, è stato visto da qualche commentatore anche come il giorno della vendetta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che aveva annunciato, ricevendo molte critiche, l’arrivo dei primi vaccini a dicembre. Ha avuto ragione lui, si dice: se un premier fa un annuncio del genere evidentemente è perché ha accesso a informazioni privilegiate. Non è così. Quando Conte, durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, dice che “le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre” è il 20 ottobre: non ci sono dati sull’efficacia dei vaccini e nessuno può prevederne l’autorizzazione. Non a caso il pronostico di Conte si è dimostrato errato: il premier, infatti, in quella circostanza si riferiva al “vaccino Oxford-Pomezia”, cioè quello di AstraZeneca, che ha subìto intoppi nella sperimentazione e non ha ancora presentato domanda di autorizzazione all’Ema. Il governo, quindi, non ha affatto “previsto” l’arrivo del vaccino. Ma non è questa la sua colpa.

