Una campagna di immunizzazione dalle fake news sui vaccini anti-Covid

Con l’approvazione del vaccino Pfizer e quella imminente del vaccino Moderna da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) si pone, anche nel nostro paese, l’urgente questione di realizzare una campagna di informazione che affianchi quella di immunizzazione. Secondo l’Oms, la disinformazione è uno degli ostacoli principali alla necessaria adesione di massa alla vaccinazione. Un recente report della Royal Society for Public Health sui vaccini dell’infanzia mostra che sui social media quasi un genitore su due guarda contenuti che alimentano le paure sugli effetti collaterali dei vaccini. A offrire terreno fertile per la disinformazione contribuisce anche la sfiducia verso le case farmaceutiche e le istituzioni: un sondaggio IpsosMori rileva che solo il 48 per cento dei britannici pensa che le compagnie farmaceutiche agiscano nell’interesse dei cittadini, mentre un recentissimo studio su Nature Medicine mostra che, indipendentemente dalla nazionalità, una minore fiducia nel governo si riflette in una maggiore esitazione a vaccinarsi. Non sorprende quindi che nei sondaggi più recenti siano molti gli scettici e ancora di più gli indecisi, addirittura in aumento rispetto a quest’estate (complessivamente circa il 37 per cento degli italiani, secondo una rivelazione Quorum/YouTrend). Dal sito Tecnica della Scuola si apprende che quattro insegnanti su dieci affermano di non volersi vaccinare e l’Economist ipotizza uno scenario simile per chi opera nel sistema sanitario.

