“Eccessiva ospedalizzazione”. Ecco cosa non ha funzionato in Lombardia

Ospite di Agorà su Rai 3 il direttore Claudio Cerasa ha parlato delle inchieste che riguardano il sistema delle residenze per anziani, soprattutto in Lombardia. “Le inchieste - ha spiegato - riguardano il periodo che va da gennaio e quindi si capisce che c'è qualcosa che non va perché a gennaio l'Oms non parlava di coronavirus in Europa e in Italia. Quindi si sta indagando su un periodo in cui il coronavirus nel nostro paese non c'era ed eventuali errori, perciò, non sono stati commessi con la consapevolezza di una malattia come quella che conosciamo”.

“Il secondo aspetto - ha aggiunto -, il problema su cui non riflettiamo abbastanza, riguarda l'ospedalizzazione eccessiva. Un termine che dovremo tenere bene a mente anche quando l'emergenza finirà. L'Italia, la Lombardia in particolare, ha un problema legato alla ospedalizzazione eccessiva. Non c'è regione in cui la percentuale di contagiati all'interno degli ospedali sia stata così alta come in Lombardia”.