Il World Press Photo all'immagine simbolo del massacro di Mariupol

Gli orrori di Putin, svelati da un foto, L’ha scattata Evgeniy Maloletka, il fotoreporter ucraino che ha raccontato per Associated Press, l’assedio dei russi alla città, il 9 marzo del 2022

Secondo la giuria del World Press Photo, questa immagine “cattura l’assurdità e l’orrore della guerra” ed è “una rappresentazione accurata degli eventi dell’anno scorso e una prova dei crimini di guerra commessi contro i civili ucraini da parte delle forze russe”. L’ha scattata Evgeniy Maloletka, il fotoreporter ucraino che ha raccontato attraverso le immagini, per Associated Press, l’assedio dei russi alla città di Mariupol, il 9 marzo del 2022. Una ragazza di trentadue anni, Irina Kalinina, incinta di suo figlio Miron, viene portata via in barella dall’ospedale ginecologico appena colpito da un missile russo. Morirà per le ferite riportate poco dopo, e così suo figlio, nato morto.