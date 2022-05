Onore al cane sminatore e a tutti gli animali salvati dalla guerra

Alcune mine antiuomo e anticarro esplodono se chi le calpesta pesa più di cinque chili. Il Jack Russel terrier, nome d’arte Patron, premiato con tanto di medaglia da Zelensky in persona, alla presenza del primo ministro canadese per il suo eccellente lavoro di sminatore (il team di sminatori ha usato tecnologia canadese nelle operazioni) ha due ani di età e pesa circa quattro chili: casomai dovesse calpestare una mina quest’ultima non dovrebbe esplodere. Questo piccolo cane era stato addestrato per fare quello che di solito fanno i Jack Russel terrier, e cioè cacciare, poi visto che fonti ucraine stimano in circa 300.000 chilometri quadrati, ovvero circa la metà del territorio ucraino l’area da bonificare, e che attualmente ci sono solo 550 ufficiali specializzati per tale lavoro, insomma, visto e considerato tutto questo, l’addestratore di Patron ha pensato di affinare la capacità del suo cane a percepire gli esplosivi. Patron si è mostrato da subito per quello che è: un eccellente sminatore.



