Da Zelensky un altro impegno concreto per la vittoria della libertà

Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha lanciato United24, una piattaforma di fundraising per la difesa, lo sminamento delle aree lasciate dai russi, i medicinali e la ricostruzione del paese. Con un clic si può contribuire a far vincere la libertà, come c’è scritto nel sito, e il governo di Kyiv garantisce massima trasparenza: il primo report sull’arrivo e la destinazione dei fondi sarà pubblicato il 12 maggio, e poi ci sarà un aggiornamento ogni ventiquattro ore. “Insieme possiamo far sì che la libertà sconfigga la tirannide”, dice Zelensky nel video che accompagna United24: parla in inglese, ha la sua maglietta d’ordinanza, dice che “ogni donazione è importante per la vittoria”.

