Arrivano Salvini, Cardini e Canfora: la storia è già farsa 

E’ ben vero che il caso sarebbe già chiuso, per manifesta infondatezza, dopo che Matteo Salvini è sceso in campo a difendere la libera circolazione del libro di Vannacci al grido “non siamo in Corea del nord”. Dimenticando, forse, i bei tempi in cui faceva scampagnate con Antonio Razzi, in Corea del nord, e ne ammirava “lo splendido senso di comunità, si vedono cose che in Italia non ci sono più: i bimbi giocano in strada”. D’un tratto è diventato un lager? Ma è pur vero che c’è un puntatore culturale, una cartina di tornasole del dibattito, che segnala infallibilmente quando una qualsiasi polemica è ormai scaduta in farsa.

