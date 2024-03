La Roma estetizzante (e inesistente) di Castellitto e dei nuovi cantautori

C’è un’altra Roma oltre Netflix. Una città a tratti estetizzante. Inaspettata anche per le sceneggiature delle serie tivù. E’ la capitale dei gangster colti – il film di Pietro Castellitto l’avete visto – e della musica d’autore. Musica come quella di Tutti Fenomeni o di Amalfitano, che quando suona al Monk, ma pure nelle cuffiette, fa scordare gli indie zozzoni e via del Corso (anche detta via del Circo per le simpatiche carrozze e per i bus sponsorizzati Ferragni su “rosso Gucci”, come l’Atac ha ribattezzato il rosso dei pulmini in un video Instagram poi scomparso – che periodaccio per Chiara). E dunque servivano cinema e musica. E non solo per costeggiare l’arteria del centro senza andare in apnea. Ma pure per scordare i filmini stereotipati sulla Roma oltre Villa Borghese. E cioè sulla “zona più patinata della città”, come dei Parioli dice Michela Giraud, in sala ad aprile con Flaminia, film comico – e chi se l’aspettava – su Roma Nord. Nord e cioè sempre flawless Rome – riccanza e signorine – che a noi sembra però copia della copia: da Giraud alla mitica Pilar Fogliati, a ritroso sino alla serie Baby. In un mulinello da cui si riemerge solo coi fratelli Vanzina e Le finte bionde: non copia ma prototipo. “Te rendi conto”, diceva Cinzia Leone, “da piazzale Annibaliano, quartiere Africano, a via Archimede a Monti Parioli, che sarto de qualità”. Sarto o social upgrade, come diremmo oggi, per non dire che ogni altra parola detta dopo, su Roma Nord, sarebbe stata una ripetizione.

