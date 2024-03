Metro C e il nodo della stazione "baricentrica"

“E’ indubbio a tutti che la fermata della metro C di Chiesa Nuova è in un punto non attrattivo, ed è evidente che se la fermata potesse essere collocata in una posizione più centrale rispetto ai punti di attrazione del centro storico, verso il Senato o piazza Navona, sarebbe senz’altro meglio”. A parlare è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè durante un incontro con associazioni e cittadini. L’argomento è importante. Si parla di metro C. La questione sta per diventare cruciale. A giorni inizierà la conferenza dei servizi che dovrà approvare il progetto definitivo della tratta T2. Fuori dai tecnicismi, si tratta del tracciato che da piazza Venezia porterà la linea verde fino a piazzale Clodio, attraversando l’ansa barocca, il Tevere e passando per San Pietro. Nel 2021 il governo Draghi ha offerto alla capitale un primo stanziamento: 990 milioni per la stazione di piazza Venezia e per coprire una parte dei costi della tratta successiva. A questi fondi si sono aggiunti, con la prima legge di bilancio del governo Meloni, gli 2,1 miliardi fino al 2032, che consentiranno di portare la linea fino alla Farnesina, completando così i tre obiettivi con cui a inizio anni 2000 era stata immaginata l’opera: collegare la parte est della città, quella più densamente popolosa, con il centro affollato dai turisti e lavoratori, e l’area nord, ancora non servita da infrastrutture su ferro.

