Così Pavel Muratov lesse la città eterna in chiave universale 

Pastoso prima come broda primordiale, tentacolare, radiante, disteso in una policromia intessuta di celestino e di slabbramenti purpurei, e poi più giù di un cremisi gorgogliante e perso in un verde tendente alla secchezza; esplosione di smeraldo sfiancato, lo sguardo di Turner si rende dipinto, sì, ma soprattutto occhio che tutto scruta e che dalla campagna laziale inghiotte la fisionomia eterna di Roma. Ed è attraverso l’arte, autentico colloquio con le lettere e con la pittura e con la marmorea memoria di un passato universale, che Pavel Muratov si confronta con la grandezza, metafisica prima ancora che storica e architettonica, di Roma.

