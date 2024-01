Sempre più armi e coca in città, per questo si muore (a 14 anni) 

A Roma si torna a sparare e a morire. Anche a 14 anni. E’ il caso di Alexandru Ivan, giovanissimo che venerdì notte ha perso la vita dopo esser stato raggiunto da un colpo di pistola a Pantano, al capolinea della metro C. Mentre il pugile Cristiano Molè, 33 anni, ex detenuto da qualche giorno senza il braccialetto elettronico, è stato freddato da una ventina di colpi d’arma da fuoco lunedì sera al Serpentone di Corviale. Una vera esecuzione, quest’ultima, studiata alla perfezione: i killer hanno atteso che il pugile riaccompagnasse il figlio piccolo dall'ex compagna per poi entrare in azione. Forse due persone, che hanno sparato dall’interno di una Panda bianca. Diversa e complessa la morte di Alex, che ha in primo piano il patrigno, Tiberiu Maciuca, protagonista quella notte di una rissa in un bar su Via Casilina (l’Esse Cafè): rientrato a casa, dove si stava festeggiando un compleanno, raggiunto da una telefonata, è tornato fuori per una resa dei conti dove però c’era anche chi non ci doveva essere, il 14enne Alex. Due sono i fermati, di cui l’ultimo arrestato ieri, Dino Petrov, rintracciato mentre era in fuga, a Treviso. L’altro, suo cugino, è invece in carcere da domenica: Corun Petrov, famiglia di rom stanziali, che sta tra la Borgata Finocchio, Pantano e Rocca Cencia. Sulla scena erano presenti diversi esponenti della famiglia, come i fratelli Massimo e Giulio Komarov. Non si sa ancora chi ha sparato, però. Azione intimidatoria o spedizione punitiva, sono le ipotesi. Oppure l’appuntamento notturno era per fare pace, ma poi la cosa è trascesa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE