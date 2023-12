Luca Barbareschi: “Per l'Eliseo non ho chiesto soldi a nessuno”

“Innanzitutto io non ho contattato proprio nessuno, né chiesto soldi, quello che so l’ho letto sui giornali, e poi vorrei capire una cosa: come mai sugli studi Papigno di Roberto Benigni a Terni, acquistati da Cinecittà , nessuno ha detto nulla, mentre contro di me parte subito questo attacco? Se le cose sono gestite dal Pd va sempre tutto bene, altrimenti ecco quello che succede. Veramente non m’interessa più nulla,”, sbotta così con il Foglio Luca Barbareschi. E’ scatenato. Il suo nome è tornato sui giornali per una questione che “da sogno è diventato un tormento”, il teatro Eliseo. Con un emendamento al bilancio di previsione del 2024 la maggioranza di centrodestra in regione vorrebbe stanziare 24 milioni per acquistare il teatro che oggi, attraverso una società, è di proprietà di Barbareschi che lo ha acquistato nel 2018. Per la sinistra è “un regalo inspiegabile”. “Per quale motivo la regione Lazio dovrebbe spendere 24 milioni per acquisire un singolo teatro di proprietà di un privato che lo ha pagato un terzo e lo ha portato alla chiusura?”, attaccano Pd, Italia viva e Alleanza sinistra verdi.

