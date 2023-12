Il bagno di folla (e alla Fontana di Trevi) per Pedro Alonso e il party di Unita con Scamarcio

Cinema italiano in festa per i Nastri d'Argento e anteprima dello spin off della fortunata serie spagnola, "La Casa di Carta", in piazza della Repubblica

A Roma arriva Berlino con una storia girata a Parigi dicendo che questa città “è un’Epifania” anche se non è ancora Natale. Nessuna confusione: è la nuova serie Netflix, spin off de “La Casa di Carta”. Pedro Alonso, il protagonista che si chiama come la capitale tedesca, è accolto da un bagno di folla all’anteprima in piazza della Repubblica e ne fa uno vero alla Fontana di Trevi ricordando ai presenti, visto il personaggio che interpreta (un abilissimo ladro), che “non bisogna rubare”. (Facile da ste’parti). Poi va sulla Terrazza del Pincio dove troviamo anche Albano che canta Felicità.

È un interessante viaggio nell’arte quello che offre ai suoi ospiti Benedetta Lignani Marchesani tra la galleria di Paolo Antonacci e lo spazio E.T Works a San Lorenzo con The Japanese Standoff; è perfetto il tea-time da Giulia Cerasoli tra panettoni e torte rustiche, molto apprezzate da Eliana Miglio.

Cinema italiano in festa per i Nastri d’Argento con Laura Delli Colli alla Casa del Cinema e poi di corsa al party per l’associazione Unita con Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Benedetta Porcaroli e Andrea Bosca, tutti con gli occhi blu che a quanto pare – come ha scritto Jul Maroh e filmato Abdellatif Kechiche – “è un colore caldo”.