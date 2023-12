Il meglio di Roma e Lazio secondo Gambero Rosso: tra alta cucina e piccoli bistrot

Dopo anni difficili per la ristorazione, dovuti al Covid, ma anche alla narrazione secondo cui le novità importanti riguardavano Milano – e quindi chi voleva investire puntava in direzione della Madonnina e non verso il Cupolone –, ora la rotta si sta invertendo e la Capitale sta riguadagnando molto terreno perduto. Grazie all’aumento del fine dining, ovvero i ristoranti d’eccellenza (non c’è più solo Heinz Beck), ma anche alla nuova ventata di freschezza di giovani che aprono locali più informali, spesso wine bar e bistrot, con pochi piatti ma di qualità, con attenzione alle materie prime, in cucina, e al design sofisticato, per gli interni. Il buono deve andare sempre a braccetto col bello. mativo. A regalarci un panorama completo è la nuova Guida del Gambero Rosso “Roma e il meglio del Lazio 2024”. La guida, divisa per categorie, viene presentata questa mattina a Palazzo Brancaccio. Per i locali, la suddivisione è tra ristoranti, trattorie, bistrot, cucine dal mondo, wine bar, birrerie, vegetariani e pizzerie. Poi ci sono i luoghi per una pausa gourmet, le pescherie con cucina, paninerie, pizzerie al taglio, street food, panetterie, gelaterie, i caffè e i cocktail bar. Non solo consumazione, ma pure acquisti, con una selezione di botteghe di carni e salumi, enoteche, gastronomie, pasta fresca, pescherie, tè e torrefazioni, e i migliori mercati, dal Testaccio al Trionfale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE