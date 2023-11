Meditare per lavorare, la trovata del comune di Trevignano

Altro che conoscere per deliberare, meditare per lavorare. E’ questa l’ultima trovata del comune di Trevignano per migliorare “la gestione dello stress”, “la capacità di concentrazione” e “la comunicazione” tra i propri dipendenti

D’altronde se percorsi formativi simili li seguono i dipendenti di Google, Microsoft o banca Mediolanum perché la stessa sorte non dovrebbe toccare ai 32 dipendenti del comune lacustre? L’idea è venuta al vicesindaco, il dem Luca Galloni. “Abbiamo constatato che nel post pandemia c’è stata una problematica diffusa di difficoltà psicologica nel confrontarsi e nella gestione dello stress”, racconta. “Io avevo iniziato a meditare, e a leggere i principali studi di neuroscienze sui benefici che la meditazione fornisce anche sul lavoro”. Persuaso dalle letture Galloni ha quindi scelto di contattare i trainer di un tipo di meditazione che si chiama “Omm, the one minute meditation”, una tecnica inventata da Patrizio Poletti e utilizzata come benefit azienale da diverse imprese anche in Italia. “E’ una meditazione molto pratica, non c’è niente di ascetico, e una semplice applicazione delle neuroscienze che aiuta a garantire il benessere mentale”, spiega il vicesindaco di Trevignano.

