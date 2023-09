“Cambiamo passo sulle carte d'identità”. Parla Catarci

"Certo che c’è un problema, ma contiamo di risolverlo: entro la fine del 2025, questo è l’obiettivo, tutti i romani avranno la carta d’identità elettronica”. Andrea Catarci, assessore al Personale, ai Servizi anagrafici e al Decentramento, non ci sta a passare per il colpevole delle attese record per l’emissione delle Cie. E però i tempi per un appuntamento hanno raggiunto picchi mai visti: anche oltre otto mesi. “Il primo problema – sostiene l’assessore – è che la domanda è cresciuta esponenzialmente nell’ultimo anno e mezzo a causa della maggiore conoscenza delle potenzialità dello strumento, che permette di avere un’identità digitale alternativa allo Spid, e per l’aumento dei tempi di attesa dei passaporti. A fronte di ciò i municipi e il personale dei servizi anagrafici hanno moltiplicato gli sforzi: nel 2022 sono state emesse 318 mila carte, record assoluto da quando sono in vigore, e 29 mila in più delle 288 mila del 2021. Inoltre – prosegue Catarci – otto mesi è un dato estremo, come lo è trovare, per un colpo di fortuna, un appuntamento a una sola settimana di distanza, l’attesa media è di tre mesi comunque troppo alta, ma contiamo di ridurla in tempi brevissimi a meno di un mese”.

