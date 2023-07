80 morti sulle strade della capitale dal 2023: la strage continua

Più di un morto ogni due giorni. Due sere fa un ragazzo investito dove morì Francesco Valdiserri

Con la morte del ventenne investito sulla Colombo, Roma ha superato gli 80 morti sulle strade dall’inizio del 2023. Quasi uno ogni due giorni, numeri altissimi che, in proiezioni, riporterebbero la capitale indietro di quasi 10 anni. Il trend delle vittime della strada infatti come in tutta Italia è stato fino allo scorso anno discendente, ma il record di morti dalla fine della pandemia rischia di cambiare quest’andamento. Tra le vittime, almeno 20, sarebbero pedoni. Ieri intanto è arrivata la sentenza su una vicenda che aveva sconvolto la città. E’ stata condannata a cinque anni la 24 enne che lo scorso ottobre ha investito e ucciso mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo il giovane Francesco Valdiserri.