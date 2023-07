Storia di Domenico Semeraro, il nano tassidermista di Termini

L’ossessione non è che la ricerca di una impossibile felicità. E lui, Domenico, non fa altro che percorrere le ombrose periferie della Stazione Termini, in quel caleidoscopio di luci, tenebra, miseria e urgenze viscerali, guardandosi attorno per trovare un volto dentro cui specchiare la solitudine della sua anima. Domenico è quarantenne, ma piccolo. Piccolo davvero tanto. Non nel senso infantile della mancata personalità, irrisolta, ma del fisico. È un nano, come titoleranno poi con scarso tatto le cronache dell’epoca. Siamo sul finire degli anni ottanta, nella rugginosa Roma dell’eroina e delle derive esistenziali. Domenico è una persona brillante, colta, di gusti estetici notevoli, si perde per atelier provando abiti ricercati, degusta vini, ma si tiene lontano dalla spicciola mondanità. Perché quella ferita, quel senso di smarrimento e di inadeguatezza inflitto dai suoi centotrenta centimetri lo fa sentire fuori posto. E da laggiù il mondo appare sempre irto e ghiacciato, come una inospitale montagna di asfalto e di sorrisi mai rivolti a lui.

