Parolin non vede pace all'orizzonte, il Papa riceve Lula. Si tenta l'impossibile

Intervenendo ieri a Udine per la presentazione di un libro, il cardinale Pietro Parolin è stato chiaro: “Per la pace in Ucraina nutro una speranza realista. Nel senso che dobbiamo continuare a offrire canali di pace con la mediazione e i buoni uffici, ma non mi pare che attualmente ci siano grandi prospettive che queste offerte siano accettate. Tutto il mondo è preoccupato per questa guerra – ha proseguito – e tutta la comunità internazionale deve continuare a offrire prospettive di pace. Poi ci sono anche le iniziative particolari come quelle della Santa Sede, che sin dall’inizio ha offerto una disponibilità a mediare”. Realismo dunque, unito al tentativo di fare pressione sui protagonisti affinché cerchino una strada per rimuovere gli ostacoli alla pace.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE