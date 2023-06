Dove tutto è sacro: 1937, il grand tour di Simone Weil a Roma

Nel maggio del 1937, una giovane Simone Weil è in treno, diretta da Firenze a Roma: a tenerle compagnia, nella precedente tratta tra Milano e Bologna, un austero prelato conosciuto nel vagone che le impartisce teneramente una lezione sulla Stimmung, e da cui si sente consigliare, una volta giunta nella capitale, di recarsi presso la Chiesa di Sant’Anselmo, all’Aventino, per godere della liturgica solennità dei cori gregoriani. Nonostante tema la città, da sempre croce e delizia dei letterati europei che ne hanno tratto sensazioni contrastanti, annegati tra stordente bellezza lirica e mitografica e squallore urbanistico e organizzativo, la Weil si innamora subito dell’Urbe. Alloggia in un piccolo albergo in centro e si organizza, mappa alla mano, per visitare ciò che con il poco tempo a disposizione reputa essenziale vedere. Prima di scrivere ai genitori tornati in Francia, lascia decantare tre giorni e mezzo. Si immerge nelle atmosfere popolane, in quel rigoglio di bonaria spontaneità romana che pure sarebbe assai piaciuta, anni dopo, alla figura a cui maggiormente si deve la conoscenza dell’opera weiliana in Italia, Cristina Campo.

