Un progetto di recupero fantastico: il parco di Santa Maria della Pietà

Se c’è un luogo dove si potrà toccare con mano la rinascita della città, se mai accadrà, questo è il Santa Maria della Pietà, l’enorme area all’interno del municipio XIV (di cui è anche la sede amministrativa) dove un tempo c’era l’ospedale psichiatrico più grande d’Italia. Fondato nel 1909, è stato per novant’anni un manicomio, diviso per padiglioni a seconda delle parti del cervello e delle malattie, edificato qui perché è una delle zone più alte della città, dove si respira l’aria migliore, salutare per i pazienti. Chiuso nel 1999, l’area, di proprietà della Regione, è diventata sede dell’Asl Roma 1 ma pure di diverse strutture comunali. Dal 2000 versa nel degrado: il parco, i viali, i padiglioni, molti dei quali abbandonati. Un progetto di recupero è stato studiato dall’Università La Sapienza, ma ora decisivi saranno i 58 milioni in arrivo dal Pnrr, all’interno del progetto dei Piani urbani integrati che riguarderanno (per altri 120 milioni) anche Corviale e Tor Bella Monaca. “I soldi del Pnrr metteranno il turbo al progetto. Il Santa Maria della Pietà diventerà la più grande e importante infrastruttura sociale della città”, afferma l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia.

