C'è della pizza romana in Danimarca, piccola storia di successo

Da quando il Noma nel 2010 è stato giudicato il miglior ristorante al mondo (e poi per altre 4 volte, ultima nel 2021), Copenaghen è diventata una delle capitali mondiali del “food”, epicentro della cucina definita “new nordic”. Dove vent’anni fa non si andava certo per il cibo, ora è un luogo dove la scelta del ristorante richiede ore di studio. Perché è qui che, a livello europeo, si fa ricerca e sperimentazione. Per questo il successo di tre ragazzi romani (di Labaro) che propongono la tipica pizza bassa della Capitale abbinata al vino al posto della birra è un successo doppio. Parliamo di MaMeMi, pizzeria aperta nel 2019 nella capitale danese da due fratelli poco più che trentenni, Francesco e Danilo Barletta, e dal loro cugino Daniel Di Pierro, che in pochi anni è diventata una delle più famose in città. Sì, perché ce ne sono molte altre. Tra cui quella che è stata premiata come miglior pizzeria d’Europa, il Bæst, nel vivace quartiere di Nørrebro, che attua una formula originale: si ordina una pizza alla volta perché tutti i commensali di un tavolo devono assaggiarla e condividerla.

