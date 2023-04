Il Campidoglio ha un nuovo “masterplan”, quello sul Tevere

D’altronde i grandi parchi d’affaccio – così li chiamano – sono da tempo un vanto del Pd che amministra in città. E in effetti passando per la ciclabile che costeggia il Tevere all’altezza di via della Magliana, quando s’incontra il primo di questi parchi a bordo fiume che guarda il colosseo quadrato si rimane di stucco. Ma quindi il Tevere può essere qualcosa di diverso da degrado e monnezza? Il Campidoglio ci vuole scommettere. Per questo ieri mattina sul barcone galleggiante che ospita il locale Baja, all’altezza di lungotevere Arnaldo da Brescia, l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi e l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia (doveva esserci anche Gualtieri, ma tra incontri in Vaticano e ispettori Expo in città il sindaco ha infine disertato) hanno presentato un “masterplan” (parola molto cara alla giunta Gualtieri che speriamo porti fortuna) che dia “una vision complessiva e getta le basi per una concreta policy per il fiume”. Tradotto per tutti: un modo per mettere a sistema diversi interventi in programma lungo il Tevere e in corrispondenza della confluenza con l’Aniene. Di parchi d’affaccio come quello della Magliana – riqualificato dalla Regione e oggi in gestione al municipio XI – ce ne sono già altri due: sulle sponde opposte di ponte Marconi. Il primo è stato anch’esso già riqualificato dalla Regione, il secondo è l’ex spiaggia temporanea Tiberis (di raggiana memoria) dove sono in corso i lavori.

