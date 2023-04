La storia della Madonna e della santona di Trevignano che ricorda la “Dolce vita”

Si è scritto molto. Lei è andata ospite in tv. Pure da Bruno Vespa. Intanto indaga il vescovo di Civita Castellana per appurare se c’è del sacro. E ci sono esposti e denunce in procura. Forse pure una causa civile. C’è il devoto che dice di aver donato 123 mila euro e di essersene pentito. E c’è la protagonista, Gisella Cardia, l’ex imprenditrice siciliana ora veggente a Trevignano, che sembrava scomparsa, magari coi soldi delle donazioni, e invece ora riappare: era solo stata via qualche giorno per Pasqua. Pronta a tornare a Trevignano e organizzare la prossima kermesse, il 3 maggio. È la storia della Madonna di Trevignano che da sette anni, ogni 3 del mese, lacrima sangue. Tra i fedeli, pure Paolo Brosio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE